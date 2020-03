Il futuro dell'E3 2020, tra cancellazione e conferenze online: ne parliamo in video!

Purtroppo, nel corso della giornata di mercoledì 11 marzo, è giunta la triste conferma che l'E3 2020 è stato cancellato. Le ragioni, come facilmente immaginabile, sono da rintracciarsi nel persistere di problematiche di natura sanitaria legate al Conoravirus.

Per garantire e preservare la salute e la sicurezza di tutti gli attori coinvolti, l'ESA (Entertainment Software Association), ente responsabile dell'organizzazione dell'evento losangelino ha dunque deciso di annullare l'edizione di quest'anno. È stato tuttavia già confermato che, laddove possibile, si cercherà di compensare la cancellazione della fiera con una serie di conferenze condotte esclusivamente online.

Questa è stata, ad esempio, la direzione adottata immediatamente da Microsoft. A brevissima distanza dalla comunicazione ufficiale della cancellazione dell'E3 2020, la Casa di Redmond ha infatti annunciato un evento digitale a tema next-gen, durante il quale, probabilmente, apprenderemo moltissimi dettagli su Xbox Series X e la line-up di titoli in lavorazione presso gli Xbox Game Studios. In maniera simile, sono in seguito giunte dichiarazioni da attori quali Nintendo, Ubisoft, Square Enix e molti altri. Per non perdervi nessun dettaglio in merito a quello che sarà il futuro dell'E3 2020, vi invitiamo a visionare il video dedicato realizzato dalla Redazione di Everyeye: lo trovate direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye.it.