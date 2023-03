Il futuro dell'E3 2023 è sempre più incerto: si è dimesso il presidente di ReedPop

Nel corso delle ultime ore vi abbiamo parlato delle numerose aziende del settore videoludico che hanno deciso di non partecipare all'E3 2023, lasciando la fiera losangelina priva del supporto di Ubisoft, Sony, Microsoft, Tencent, SEGA e tanti altri. A quanto pare, però, i problemi non riguarderebbero solo la partecipazione dei grossi publisher.

Come riportato da IGN USA, si stanno verificando alcune problematiche all'interno di ReedPop, che per chi non lo sapesse è l'azienda che si sta occupando dell'organizzazione dell'evento. Dopo ben 14 anni di servizio, il presidente Lance Fensterman ha deciso di rassegnare le dimissioni e di comunicare la sua decisione agli impiegati dell'azienda tramite un'email. A prende il suo posto sarà l'attuale vice presidente Michael Kisken, che occupa tale ruolo dal 2004.

Come potete intuire, si tratta di un ulteriore segnale che le cose non stiano andando per il verso giusto e la testata americana sostiene di aver parlato con diversi esperti del settore, secondo i quali non vi sono i presupposti affinché l'E3 2023 possa svolgersi regolarmente.

Insomma, non è da escludere che a breve verrà ufficialmente annunciata la cancellazione dell'evento. Chissà se tale notizia avverrà proprio il 31 marzo 2023, a distanza di un anno esatto dalla notizia relativa alla cancellazione dell'E3 2022 in forma digitale.