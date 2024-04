Quale futuro per Eiyuden Chronicle dopo la morte di Yoshitaka Murayama?

Lo scorso 6 febbraio si è spento Yoshitaka Murayama, apprezzato game designer noto per aver creato la serie di Suikoden e, negli ultimi anni, alle prese con il suo erede spirituale Eiyuden Chronicle. Proprio il futuro del nuovo brand è stato discusso nel corso di un'AMA su Reddit con gli sviluppatori.

Rabbit and Bear Studios ha infatti risposto a diverse domande dei fan, con una di queste che chiedeva appunto quale sarebbe stato il futuro di Eiyuden Chronicle ora che Yoshitaka Murayama non è più tra noi. Il team ha già le idee chiare: l'intenzione è di portare avanti la serie e con essa anche la visione del suo creatore.

"Assolutamente sì, proseguiremo con un seguito di Eiyuden Chronicle Hundred Heroes. Ci rattrista molto il fatto che Murayama non sia più tra noi, ma avevamo discusso di tante cose assieme a lui. Speriamo di portare avanti l'eredità di Murayama e farò sempre tesoro del suo ultimo lavoro. Spero che tante persone supportino questo gioco", afferma Rabbit and Bear Studios assicurando che Eiyuden Chronicle proseguirà con nuovi giochi.

Resta intanto da scoprire come verrà accolto Eiyuden Chronicle Hundred Heroes non appena disponibile su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox a partire dal 23 aprile 2024. Intanto Famitsu ha recensito positivamente Eiyuden Chronicle Hundred Heroes, in attesa di ulteriori verdetti della stampa internazionale.

Playstation 5 Console Edizione Standard Slim è uno dei più venduti oggi su