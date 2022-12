Il futuro dopo Elden Ring, come sarà il prossimo gioco di FromSoftware? Parla Miyazaki

Non deve essere facile programmare il passo successivo dopo un gioco come Elden Ring, che ha messo d'accordo critica e pubblico ottenendo votazioni sensazionali, ricevendo premi prestigiosi e vendendo oltre 17 milioni di copie.

Nell'ambito di un'intervista concessa al PlayStation Blog giapponese, in riferimento allo strepitoso successo di Elden Ring Hidetaka Miyazaki ha ammesso di non aver ancor ben realizzato cosa è accaduto: "Ad essere sincero, non l'ho ancora analizzato per bene. È vero che le vendite non erano mai state così alte, ma continuo a non essere interamente sicuro di ciò che è accaduto".

Per questo motivo, anche se gli chiedessero di replicare il successo di Elden Ring, non sarebbe né capace né tantomeno felice di farlo: "Quindi, se mi chiedessero di replicarlo, sarei nei guai. Non intendo modificare il modo in cui ho creato i giochi fino ad oggi, dunque se facessi un'analisi approfondita e la prossima volta provassi a raggiungere il medesimo successo, potrebbe essere una cattiva idea, quindi cerco di non pensarci troppo. In ogni caso, sono veramente riconoscente e mi considero fortunato".

Non sappiamo come sarà con esattezza il prossimo gioco di FromSoftware, ma dalle parole di Miyazaki-san si evince che non sarà necessariamente come Elden Ring. Gli autori giapponesi non si sentono obbligati a percorrere la medesima strada nel tentativo di bissarne il successo, dunque possiamo aspettarci qualsiasi cosa. "Non sentiamo di essere diventati degli sviluppatori di fama mondiale, questo perché desideriamo creare delle cose che siano uniche dapprima per noi, e mi piacerebbe continuare così. Penso tuttavia che le vendite oltre le 10 milioni di unità e l'accoglienza ci permetteranno di creare un ambiente meraviglioso in grado di supportare i nostri obiettivi".

Nonostante si pensi già al futuro, il recente gioco di FromSoftware ha ancora parecchie cose da dire. Dopo la vittoria del premio Gioco dell'Anno ai Game Awards 2022, Miyazaki ha confermato d'avere ancora molti piani per Elden Ring.