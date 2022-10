Quale futuro per F1 Manager 2022? Importanti aggiornamenti sul supporto post-lancio

Pubblicato ad agosto 2022, F1 Manager 2022 ha trasformato i fan della Formula 1 in veri e propri manager di una scuderia F1, organizzando tutto il lavoro necessario per preparare i propri piloti a scendere in pista al meglio delle proprie capacità per vincere.

La nostra recensione di F1 Manager 2022 testimonia come il gioco sviluppato da Frontier sia un gestionale interessante seppur non perfetto. In particolare l'opera è afflitta da diversi bug che ne minano l'esperienza, con i giocatori che hanno invocato patch correttive che risolvessero una situazione non sempre rosea. E sebbene gli autori siano attivamente al lavoro su una patch che risolva la maggior parte delle problematiche tecniche emerse, dalle pagine di Reddit arriva un importante aggiornamento che potrebbe far innervosire non pochi giocatori.

I ragazzi di Frontier confermano infatti che la patch in lavorazione sancirà la fine del supporto a F1 Manager 2022, quantomeno in termini di aggiornamenti rilevanti. Nello specifico, "il prossimo update per F1 Manager 2022 sarà l'ultimo significativo a prendere in analisi i feedback dei giocatori. Qualunque eventuale aggiornamento successivo riguarderà patch minori che non andranno necessariamente ad influire sul gameplay". Gli autori approfondiscono ulteriormente spiegando le ragioni dietro tale mossa: "Per assicurarci che i prossimi progetti a tema F1 Manager raggiungano il loro pieno potenziale rispettando le aspettative sia del team che della community, gli sforzi degli sviluppatori devono spostarsi completamente verso i progetti successivi a F1 Manager 2022".

Insomma, Frontier guarda già al futuro ed intende subito concentrarsi sul successore di F1 Manager 2022. Come prevedibile, la community di Reddit non ha affatto reagito bene alla decisione degli sviluppatori, sottolineando come il supporto lost-lancio sia durato a malapena due mesi. La speranza a questo punto è che l'update in arrivo sia sufficientemente corposo da poter risolvere molte delle criticità che affliggono l'opera.