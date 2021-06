Il futuro di Far Cry, Skull & Bones e Beyond Good & Evil: Schreier a ruota libera

Nel corso della nuova puntata del podcast Triple Click, Jason Schreier ha fornito un consistente quantitativo di rumor a soltanto poche ore dall'inizio del Summer Game Fest e dei grandi eventi digitali dell'E3 2021.

Schreier ha affrontato in modo trasversale diversi dei più grandi franchise targati Ubisoft e, dopo aver sostenuto che il prossimo Assassin's Creed sarà ancora più grande di Valhalla, ha dichiarato che dopo l'uscita di Far Cry 6, la serie open world in prima persona andrà incontro ad un cambio radicale. Non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma chissà che il cambio di direzione non sia legato alla volontà da parte del publisher francese di dedicarsi maggiormente ai prodotti free-to-play high end.

Passando a Skull & Bones, Schreier ha confermato che il titolo non vedrà la luce prima della fine del 2022, ma la data di lancio potrebbe sfociare anche nell'anno successivo. Il gioco piratesco ha immediatamente catturato l'attenzione dei giocatori al suo annuncio, ma è andato incontro ad uno sviluppo piuttosto travagliato con numerosi rinvii.

Si torna infine a parlare di Beyond Good & Evil 2: sfortunatamente, ci viene rivelato che l'ambizioso sequel della serie è ancora in una fase di sviluppo "molto, molto iniziale". Sembra dunque che per rituffarci del mondo Sci-Fi ideato da Michel Ancel (ora non più al capo del progetto) dovremo attendere ancora molto, stando almeno a quanto sostenuto da Schreier.