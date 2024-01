Il futuro del gaming è negli abbonamenti? Gli utenti amano possedere i giochi, per Ubisoft

Sebbene continui ad investire nel settore degli abbonamenti, come testimonia il recente annuncio di Ubisoft+ Premium e Classics, la compagnia Yves Guillemot crede che gli appassionati del mondo videoludico siano ben diversi dai fruitori di film e serie televisive.

Philippe Tremblay, director of subscriptions presso Ubisoft, ha dichiarato a GamesIndustry.biz che Ubisoft+ ha attirato milioni di abbonati da quando è stato lanciato originariamente come Uplay+ nel settembre 2019. Ha poi aggiunto che il 10% degli abbonati non ha mai giocato prima ai giochi dell'azienda francofona, e che il suo mese migliore risale ad ottobre 2023. Tremblay ha ribadito che Ubisoft continuerà a offrire ai giocatori diversi modi per accedere alla sua libreria videoludica. "Il punto non è costringere gli utenti a seguire una strada o un'altra. Offriamo l'acquisto, offriamo l'abbonamento ed è la preferenza del giocatore che è importante in questo caso. Stiamo vedendo alcune persone che ora preferiscono l'abbonameno, ma va bene qualsiasi cosa".

Nonostante questo, Trembley fa notare che quella dei videogiocatori è una transizione più lenta rispetto a quella avvenuta con i servizi on demand a tema cinematografico e televisivo. "Non ho la sfera di cristallo, ma se guardiamo i diversi servizi in abbonamento disponibili, abbiamo avuto una rapida espansione negli ultimi due anni, tuttavia è ancora relativamente piccola rispetto agli altri modelli. Una delle cose che abbiamo visto è che i giocatori sono abituati, un po' come i DVD, ad avere e possedere i propri giochi. Questo è il cambiamento dei consumatori che deve avvenire. Si sono sentiti a proprio agio nel non possedere la loro collezione di CD o DVD. Questa è una trasformazione che è avvenuta un po’ più lentamente [nei giochi]".

Al netto della possibilità di perdere accesso al titolo in caso di mancato rinnovo al servizio di riferimento, "Non si perdono i propri progressi" aggiunge Trembley. "Se riprendi il gioco in un altro momento, il file dei progressi sarà ancora lì. Non è stato cancellato. Non perdi ciò che hai costruito nel gioco o il tuo progresso. Quindi si tratta di sentirsi a proprio agio nel non possedere il proprio gioco. Ho ancora due scatole di DVD. Capisco sicuramente il punto di vista dei giocatori in questo. Ma man mano che le persone abbracciano questo modello, vedranno che questi giochi continueranno ad esistere, il servizio proseguirà e potrai accedervi quando ne avrai voglia. Questo è rassicurante. Anche lo streaming è una cosa che funziona molto bene con l'abbonamento. Quindi paghi quando ne hai bisogno, invece di pagare continuamente".