Il futuro di Halo è lontano da 343i? Team esterni nei piani di Microsoft, per un rumor

Situazione complicata attualmente per Halo Infinite e per 343 Industries in generale. Come sappiamo, infatti, Microsoft ha licenziato diversi membri di 343 Industries nell'ambito dei tagli al personale legati all'intera azienda e che avrebbero coinvolti almeno 11.000 dipendenti.

Quanto accaduto negli scorsi giorni potrebbe rivoluzionare il futuro di Halo Infinite ma anche di tutto il brand in generale, almeno stando a quanto rivelato dall'insider francese Bathrobe Spartan, che in passato aveva correttamente anticipato informazioni e dettagli relativi al franchise.

Stando alle indiscrezioni di Bathrobe Spartan, Microsoft già da diverso tempo, precisamente dal 2020, avrebbe iniziato a contattare studi esterni a cui affidare nuove esperienze a tema Halo, con lo scopo inoltre di abbattere i costi di sviluppo. 343 Industries si ritroverebbe quindi ridimensionata nel suo ruolo, divenendo una sorta di coordinatore del franchise anziché sviluppatore principale dei nuovi progetti. La ragione dietro tale mossa sarebbe legata ai risultati finanziari sotto le aspettative registrati da Halo Infinite, che avrebbero dunque convinto Microsoft a dare un ruolo minore a 343i in futuro. Il team dovrebbe continuare ad occuparsi principalmente degli aggiornamenti al multiplayer online di Halo Infinite nel frattempo che si cercano nuovi team a cui affidare nuovi capitoli o spin-off.

Sempre in ottica ridimensionamento, 343i Industries avrebbe perso un terzo dei propri dipendenti in seguito ai licenziamenti, ed inoltre sarebbero stati cancellati i previsti DLC per la Campagna single player di Halo Infinite, poiché il loro sviluppo avrebbe richiesto sforzi troppo consistenti e poco profittevoli. Se quest'ultima parte dovesse rivelarsi veritiera, non sarebbe allora da escludere che possa essere questo il motivo principale dietro l'addio a 343 Industries del project lead della Campagna di Halo Infinite, Jason Staten.

Quanto affermato da Bathrobe Spartan va ovviamente preso con il beneficio del dubbio, non essendoci per adesso alcun tipo di conferma alle sue dichiarazioni. Ciò comunque non nega i tanti cambiamenti a cui 343i sta già andando incontro, dopo aver perso vari dipendenti ed alcune importanti figure chiave.