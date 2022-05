Futuro incerto per Marvel's Avengers: i dubbi del CEO di Embracer Group

Dopo la conferma ufficiale che Embracer Group ha comprato Eidos Montreal e Crystal Dynamics, c'è grande curiosità di scoprire quale sarà il futuro di IP storiche quali Tomb Raider, Deus Ex e Legacy of Kain, ora sotto il controllo di un nuovo proprietario.

Il tutto senza inoltre dimenticare le sorti delle produzioni Marvel realizzate dalle compagnie ormai ex-Square Enix, in particolare il live-service Marvel's Avengers. Già da prima dell'acquisizione c'erano varie ombre sul futuro del titolo, considerata la diffusione di rumor che davano per certa la cancellazione della roadmap 2022 per Marvel's Avengers. La situazione è dunque molto incerta per il momento, come lasciato intendere anche da Lars Wingefors, CEO di Embracer, durante una conference call con gli investitori in seguito all'acquisizione dei nuovi studi.

"Tutti i giochi sviluppati dagli studi acquisiti sono inclusi nella transazione, tuttavia alcune approvazioni sono necessarie da partner esterni per chiudere del tutto questa transazione, e l'ok di specifici licenziatari potrebbe essere tra le approvazioni di cui abbiamo bisogno", spiega Wingefors ad un investitore che chiedeva per l'appunto se anche le IP di Marvel's Avengers e Marvel's Guardians of the Galaxy facessero parte degli accordi.

"Non mi aspetto - prosegue il CEO di Embracer - nessuna particolare obiezione sugli accordi commerciali relativi agli studi o a questa transazione dai nostri partner o da altre realtà esterne, tuttavia ciò rimane comunque tutto da vedere. Credo che la questione sollevata riguardi i due giochi già realizzati e come verranno gestiti andando avanti. Per ora posso dire solo questo".

Wingeford aggiunge inoltre che è necessario attendere la chiusura definitiva dell'acquisizione per capire con esattezza come programmare il futuro delle IP esistenti e dei relativi team. Per adesso, quindi, molto difficilmente arriveranno nuove espansioni per Marvel's Avengers, con Crystal Dynamics che continuerà probabilmente a realizzare update minori per il gioco nell'immediato futuro.