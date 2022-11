Il futuro di Marvel's Avengers è cupo: She-Hulk rinviata per problemi di budget?

Nel mentre è stato da poco presentato Winter Soldier in Marvel's Avengers con un nuovo trailer pubblicato da Crystal Dynamics, emergono delle voci di corridoio poco rassicuranti per il live service dedicato ai supereroi della Casa delle Idee.

A parlare del gioco e del suo futuro apparentemente "cupo" è Miller, un insider che si è rivelato molto affidabile in passato e che ha correttamente svelato in anticipo le nuove skin del gioco e i contenuti di aggiornamenti e DLC. Stando a quanto dichiara in un nuovo intervento, Marvel's Avengers non avrà vita facile nei prossimi mesi, e sembra che il titolo possa persino andare incontro ad una fine prematura.

"Devo dirvelo, non sono sicuro che vedremo mai [un afflusso di nuovi giocatori]... C'è solo una cosa che posso dire: ho avuto delle conversazioni nelle ultime settimane che dipingono un'immagine piuttosto cupa del futuro... Qualche mese fa ho detto che non credo che ce la faremo fino alla serie di aggiornamenti 4.0. Davvero non vedo come si possa fare. Voglio dire, manca più di un anno. Abbiamo ancora l'intera serie di aggiornamenti 3.0 da completare".

Per quanto riguarda She-Hulk, l'insider suggerisce che il personaggio doveva essere lanciato dopo l'aggiornamento di Black Panther in the War for Wakanda risalente ad agosto 2021. La doppiatrice Krizia Bajos aveva apparentemente già registrato più linee vocali per il personaggio, ma a causa di problematiche con il personale e con il budget dello studio, ha subito un rinvio a favore dell'introduzione di un'esperienza multiplayer migliorata e del lancio di Jane Foster. Secondo Miller, una volta che Embracer concederà a Crystal Dynamics budget e personali sufficienti per farlo, She-Hulk sarà finalmente introdotta all'interno del roster.