Nel futuro di Monster Hunter World Iceborne c'è una quest di Horizon The Frozen Wilds

Durante il Tokyo Game Show 2019 Capcom ha svelato il piani per il supporto post-lancio di Iceborne, prima e grande espansione di Monster Hunter World. Come vi abbiamo già riferito, il primo grande aggiornamento arriverà a ottobre e introdurrà il Rajang, ma le novità non terminano affatto qui.

La compagnia giapponese ha annunciato che a novembre, con il Title Update 11.50, introdurrà esclusivamente su PlayStation 4 la prima parte della quest crossover con The Frozen Wilds, DLC di Horizon Zero Dawn che con Iceborne condivide il focus sulle ambientazioni innevate. Sarà possibile controllare Aloy e, ovviamente, sbloccare degli equipaggiamenti a tema. Con il Major Title Update 12.00, previsto per dicembre, proporrà anche la seconda e la terza parte della medesima quest, oltre a un nuovo Festival di Astera e alcuni mostri aggiuntivi non meglio specificati, questi ultimi anche per Xbox One. A gennaio 2020 si svolgeranno invece i festeggiamenti per il secondo anniversario, che coincideranno inoltre con il lancio di Iceborne su PC.

In occasione dell'annuncio della seconda collaborazione con il titolo di Guerrilla Games (una quest crossover con Horizon è già stata proposta l'anno scorso nel gioco base) è stato pubblicato il trailer che potete visionare in cima a questa notizia. Iceborne, ricordiamo, è attualmente disponibile all'acquisto su PlayStation 4 e Xbox One, piattaforme sulle quali ha già piazzato la bellezza di 2,5 milioni di copie.