Futuro di Nintendo: il presidente Furukawa guarda allo streaming

Nel corso di una recente conferenza con gli investitori, il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa ha ritenuto inevitabile l'adozione di un modello di sviluppo che preveda il lancio di servizi in game streaming, come quelli offerti da Sony con PS Now e prossimamente da Microsoft e Google con Project xCloud e Stadia.

Alla domanda su cosa intende fare la dirigenza di Nintendo per stare al passo con i cambiamenti di un'industria che guarda al futuro con il 5G e il cloud gaming, Furukawa ha affermato che "non penso che i tutti i giochi e le aziende si sposteranno su cloud nell'immediato, ma la tecnologia (collegata ai servizi in game streaming, ndr) sta progredendo in maniera costante. In futuro, mi aspetto che tecnologie come il cloud gaming e lo streaming si evolveranno ulteriormente e sapranno fornire ai consumatori un nuovo tutto nuovo di fruire i videogiochi".

"Dobbiamo stare al passo con questi cambiamenti", è stato poi il messaggio che il boss di Nintendo ha indirizzato ai propri azionisti e ai fan della casa di Kyoto prima di aggiungere, però, che "d'altra parte credo che il nostro valore fondamentale siano le esperienze di intrattenimento uniche che possono essere raggiunte solo attraverso lo sviluppo di hardware e software integrati, e che questi ultimi aumenteranno ulteriormente di valore. Offrire un intrattenimento unico che solo Nintendo può dare è la nostra massima priorità e continuerà ad esserlo".

In sede di presentazione del precedente report finanziario, lo stesso Furukawa ha ritenuto necessario diversificare l'offerta dei videogiochi su Nintendo Switch per abbracciare un pubblico più vasto attraverso l'arricchimento delle esperienze digitali garantite dalla ludoteca della propria console ibrida.