Il futuro di PlayStation è anche su PC, mobile e cloud, parla il CEO di Sony

Kenichiro Yoshida, CEO di Sony Corporation, ha ribadito durante una recente intervista con Norges Bank Investment Management la volontà di espandere il brand PlayStation andando oltre le console e aprendosi anche ad altre piattaforme e mercati.

PlayStation resta un punto cardine dell'offerta Sony e la produzione di console non è in discussione, PS5 ha recentemente superato le 50 milioni di unità distribuite e la domanda continua a crescere, dunque non ci sono dubbi sul fatto che il futuro di PlayStation continuerà a passare dalle console.

Ma non solo, perché Sony vuole aprirsi sempre di più al mercato PC e ai business mobile e cloud gaming, con l'obiettivo di permettere ai giocatori di divertirsi ovunque con i propri giochi preferiti. E del resto non è una novità, i giochi PlayStation su PC sono sempre di più e sono stati fatti notevoli investimenti per aprirsi ulteriormente verso il mercato dei giochi mobile e Cloud, senza tuttavia tralasciare il core business della vendita di console.

Yoshida parla poi brevemente dei servizi in abbonamento che tanto stanno facendo parlare in queste ultime settimane. Sony ritiene con l'offerta PlayStation Plus di aver trovato un buon equilibrio tra i desideri dei consumatori e le necessità aziendali di continuare a vendere software digitale e fisico. Se è vero che il modello in abbonamento sembra essere stato ben recepito dal pubblico, molti consumatori preferiscono ancora pagare per ogni singolo contenuto acquistato così da non essere vincolati in alcun modo a sottoscrizioni che includono anche titoli non graditi.