Quale futuro per PlayStation VR2? La community s'interroga sulla strategia di Sony

Il concentrato di potenza rappresentato da PlayStation VR2 sta spingendo diversi appassionati di videogiochi in Realtà Virtuale a guardare con scetticismo alle strategie portate avanti da Sony per supportare attivamente il 'caschetto delle meraviglie' di PlayStation 5.

Le polemiche sollevate dalla community stanno coinvolgendo attivamente la community di ResetEra: un post apparso sul noto forum videoludico ha infatti scatenato un'accesa discussione. Molti patiti di videogiochi in VR ritengono che Sony non stia supportando in maniera sufficiente il proprio visore, trasformando le numerose innovazioni hardware e le funzionalità evolute di PS VR2 in un potenziale inespresso.

A detta dell'utente di ResetEra che ha dato vita a questa animata discussione con centinaia di altri frequentatori del forum, il colosso tecnologico giapponese starebbe trascurando colpevolmente PlayStation VR2, relegandolo a un ruolo sempre più marginale nell'esperienza ludica e contenutistica da vivere su PS5.

Dall'assenza di esclusive first party nei mesi successivi al lancio all'impossibilità di acquistare il visore in negozio, passando per i porting tardivi dei videogiochi PC, sono davvero tanti i temi trattati dalla community. La critica più frequente che viene mossa a Sony è però quella legata all'assenza della retrocompatibilità di PlayStation VR2 con PS VR.

Anche il mancato sviluppo di versioni ottimizzate di 'vecchie glorie' PS VR è al centro del dibattito, con tanti che si dicono dispiaciuti e delusi per l'assenza di versioni PS VR2 di titoli come Blood and Truth, Astro Bot o WipeOut Omega. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Ritenete che Sony stia sbagliando strategia oppure pensate che il supporto a PlayStation VR2 migliorerà da qui ai prossimi mesi? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento su cosa cambia tra PlayStation VR2 e PS VR.