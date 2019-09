Il futuro da editore di Double Fine è in dubbio dopo l'acquisizione da parte di Microsoft

Tra i numerosi studi acquisiti da Microsoft nell'ultimo anno e mezzo figura anche Double Fine Productions, storica software house fondata nel 2000 a San Francisco da Tim Schafer, uno dei veterani dell'industria videoludica.

Nonostante sia entrata a far parte della scuderia di Redmond, Double Fine sta proseguendo i lavori su Psychonauts 2 senza alcun cambiamento sulla tabella di marcia: l'attesissimo seguito delle avventure di Raz uscirà anche su PlayStation 4, e non solamente su Xbox One e PC come tutte le esclusive di Microsoft. Cosa ne sarà, invece, dell'impegno della compagnia come publisher?

Da diversi anni, oltre che dello sviluppo delle proprie IP, Schafer & co si occupano anche della pubblicazione di giochi di altri studi indipendenti - come Gang Beasts, GNOG, Knights and Bikes ed Escape Goat 2 - mediante l'etichetta Double Fine Presents. Continueranno a farlo nei prossimi anni? Tim Schafer, al momento, non lo sa. In un'intervista concessa ai colleghi di Destructoid ha dichiarato: "Al momento non è chiaro in che modo evolverà Double Fine. Non ha senso continuare il lavoro da publisher allo stesso modo, se le piattaforme sono limitate. Da un punto di vista degli affari, non so se sarebbe saggio avere un publisher all'interno di un altro publisher".

Per quanto concerne lo sviluppo, lo scorso mese Double Fine e Microsoft si sono dette aperte all'idea di creare altri giochi multipiattaforma.