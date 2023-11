Il futuro di Resident Evil tra RE9 e remake... ci sarà spazio per Code Veronica?

In questi giorni si torna a parlare di Resident Evil Code Veronica Remake dopo che un presunto tester del gioco ha confermato l'esistenza del progetto. Dusk Golem però ha smentito affermando che quanto riportato da questa misteriosa persona è falso. Come stanno davvero le cose? Approfittiamone per fare il punto sul futuro di Resident Evil.

Il celebre insider fa sapere che Capcom non ha in programma nessun remake di Resident Evil per il 2024 e a quanto pare neanche un gioco "regolare" della serie. La compagnia ha un grande gioco ancora da annunciare per il prossimo anno ma nessuno di questi è legato a Resident Evil (e se l'annuncio riguardasse il ritorno di Dead Rising?).

Quando esce Resident Evil 9 Apocalypse?

Dusk Golem ha le idee chiare in proposito: Resident Evil 9 non esce prima del 2025, secondo le intenzioni della casa di Osaka, RE9 Apocalypse chiuderà la trilogia iniziata con Resident Evil 7 Biohazard e continuata poi con Resident Evil Village. Apocalypse (titolo provvisorio) si pone quindi come ideale finale di questo arco narrativo e al tempo stesso come un nuovo inizio per la serie horror.

Resident Evil Code Veronica Remake si farà oppure no?

Nessuno sa nulla, il povero Resident Evil Code Veronica viene sempre bistrattato e dimenticato quando si parla di riedizioni. Al momento tutto tace da parte di Capcom e secondo varie teorie il prossimo remake di Resident Evil sarà quello di RE5 mentre non sembra ancora arrivato il momento giusto per il ritorno di Code Veronica. In questi giorni una fonte anonima ha dichiarato di aver provato una demo di Resident Evil Code Veronica Remake e di aver lavorato come tester per il gioco. Dusk Golem però rispedisce queste parole al mittente e bolla tutto come fandonie inventate.

Secondo alcune voci di corridoio, Resident Evil Code Veronica è rimasto vittima in questi anni di un ingarbugliato problema di diritti e licenze che vedrebbe coinvolte Capcom e SEGA.

Resident Evil Revelations 3 e altri giochi

E poi c'è la questione degli spin-off... Resident Evil Revelations 3 esiste? Qui la situazione è poco chiara, nel 2020 e 2021 si parlava di un progetto in sviluppo con il titolo provvisorio Resident Evil Outrage, nome in codice che identificava proprio Revelations 3, ad oggi però tutto tace. E sempre stando a Dusk Golem, anche RE Village integrava idee nate in origine proprio per Resident Evil Revelations 3, che a questo punto potrebbe essere stato cancellato.

Lo scorso anno si è parlato anche delle remaster di Resident Evil Outbreak 1&2 ma anche in questo caso nessuna conferma è mai giunta. Con Re:Verse che si è rivelato un flop, c'è chi ipotizza uno stop (temporaneo?) agli spin-off di Resident Evil ma non ci sono conferme a riguardo e si tratta pur sempre di una voce di corridoio da prendere con le dovute precauzioni.