Quale sarà il futuro di Saints Row dopo il fallimento del reboot?

Abbiamo scoperto che Saints Row è costato oltre 100 milioni di dollari, purtroppo il gioco di non ha riscosso il successo commerciale sperato e a fronte di un investimento di assoluto spessore, il futuro della serie potrebbe essere messo in discussione dal publisher.

La holding europea ha dichiarato agli azionisti che proprio in seguito al flop di Saints Row ogni gioco di Embracer dovrà meritare di esistere, per essere finanziato, parole queste che hanno fatto (e fanno) temere per il futuro di Saints Row.

Difficile dire cosa accadrà effettivamente, considerando che l'IP è tornata in scena la scorsa estate dopo tanti anni di pausa: nell'estate 2023 è stato pubblicato Saints Row 4, ripubblicato poi nel gennaio 2015 in versione Re-Elected insieme a Saints Row Gat Out Of Hell, poi un lungo stop fino alla pubblicazione di Saints Row The Third Remastered nel 2020.

Embracer potrebbe decidere di non produrre un sequel di Saints Row oppure di affidare il gioco ad uno studio diverso da Volition, o ancora magari di dare vita ad un gioco della serie con ambizioni più piccole e un budget ridotto. I possibili scenari sono tanti ma l'unica certezza al momento è che il futuro di Saints Row è tutt'altro che stabile.