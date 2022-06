Quale sarà il futuro dei Souls dopo Elden Ring? Ne parliamo con Sabaku

Arrivato sul mercato all'inizio di quest'anno, Elden Ring si è rivelato un gioco eccezionale, massima espressione di quel sottogenere ormai indicato con il termine souls che i suoi stessi predecessori spirituali hanno fondato.

L'ultimo lavoro di FromSoftware ha fatto tesoro di tutte le conquiste compiute negli ultimi quindici anni traghettando il genere in un contesto open world, con un'abilità e una raffinatezza incredibile, al punto che adesso è difficile immaginare cosa potrà accadere negli anni a venire. Mentre ci interrogavamo sul futuro dei souls, abbiamo ben pensato di chiedere il parere ad uno che se ne intende. Parliamo ovviamente di Michele "Sabaku no Maiku" Poggi, massimo esperto italiano sull'argomento.

Sabaku ci ha raggiunto durante la Maratona di 48 ore sul canale Twitch di Everyeye per condividere con noi le sue idee, speranze e previsioni sul futuro dei souls dopo Elden Ring. Ad accoglierlo, ci hanno pensato i nostri Giuseppe Arace, Giulia Martino e Andrea Sorichetti. Se vi siete persi l'intervento di Sabaku, potete riviverlo nella sua interezza grazie alla replica allegata in apertura di notizia.