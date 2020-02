Futuro di Stadia: Google vuole 'realizzare una visione audace' e chiede di avere pazienza

Stando a quanto riferito da Andrey Doronichev di Google ai giornalisti di Engadget, ci vorrà del tempo prima che la divisione Stadia del colosso tecnologico di Mountain View riesca a "realizzare una visione audace" del servizio in game streaming lanciato a fine 2019 nella "versione Early Access" per Fondatori.

Discutendo dell'argomento, il direttore della gestione dei prodotti di Google rassicura tutti coloro che guardano con interesse al progetto di Stadia attraverso delle dichiarazioni concilianti: "Siamo andati avanti annunciando la nostra visione, che è davvero grande e richiederà del tempo per poterci arrivare. Non si tratta solo di aggiungere dei miglioramenti marginali a ciò che c'è già adesso, non si tratta nemmeno di introdurre delle funzionalità specifiche. Il nostro programma ha a che fare con una grande, audace visione che dica al mondo dove stiamo andando. A giudicare dalla velocità di diffusione attuale del servizio, sono più che fiducioso della nostra capacità di consegnare ciò che abbiamo promesso e molto altro ancora in futuro".

Sempre a proposito dell'evoluzione di Google Stadia nei prossimi mesi e anni, e delle prospettive di crescita e diffusione della piattaforma in game streaming di Big G, Doronichev ricorda inoltre che "Stadia è costruito sulla medesima infrastruttura di Google, una piattaforma che ha fornito query di ricerca e video di YouTube a miliardi di utenti in tutto il mondo negli ultimi anni. Quindi questa è una delle cose a cui bisogna pensare quando ci si chiede se Google abbia o meno gli strumenti per farcela, e io non ne ho alcun dubbio".