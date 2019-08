Quale futuro per Sunset Overdrive dopo l'acquisizione di Insomniac da parte di Sony?

Dopo l'annuncio dell'acquisizione di Insomniac Games, Shawn Layden (presidente di SIE Worldwide Studios) è stato intervistato dall'Hollywood Reporter e in questa occasione ha parlato anche del futuro di Sunset Overdrive.

Layden ha chiarito che l'IP Sunset Overdrive appartiene a Insomniac Games e di conseguenza ora è nelle mani di Sony Interactive Entertainment, nonostante il gioco sia stato pubblicato nel 2014 in esclusiva Xbox (in seguito su PC) da Microsoft Game Studios.

Vedremo mai Sunset Overdrive 2 o un porting del primo episodio su PlayStation? La risposta di Shawn Layden: "Sicuramente è stato un banco di prova interessante per lo studio, hanno imparato molto da questa esperienza. Tuttavia non abbia ancora affrontato l'argomento in alcun modo, rispettiamo il lavoro del team e siamo interessati a portare avanti serie come Marvel's Spider-Man e Ratchet & Clank, al momento posso confermare solo questo."

Nessuna novità dunque sul futuro di Sunset Overdrive, titolo dalla vita commerciale piuttosto sfortunata, lanciato in un periodo piuttosto negativo per Xbox One, le scarse vendite della console nel ciclo iniziale hanno sicuramente influenzato in negativo le vendite del gioco, capace di ottenere recensioni positive da pubblico e critica. Come ribadito, l'IP appartiene interamente a Insomniac Games e dunque in futuro lo studio deciderà, insieme al publisher, come muoversi riguardo un possibile Sunset Overdrive 2, mai annunciato ufficialmente.