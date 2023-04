Quale futuro per Uncharted su PS5: sequel, spin-off o remake?

Escludendo la Legacy of Thieves Collection pubblicata su PS5 e PC, la serie di Uncharted è ferma ai box ormai da qualche anno, precisamente dal 2017, anno in cui Uncharted L'Eredità Perduta faceva il suo esordio su PS4.

La storia di Nathan Drake si è conclusa con Uncharted 4 Fine di un Ladro, e Naughty Dog sembra ormai concentrata su altri progetti esterni alla popolare serie Action/Adventure nata nel 2007. E sebbene da diverso tempo si susseguono rumor su Uncharted 5 in arrivo su PS5, finora nulla si è concretizzato sul futuro del brand. Come proseguirà Uncharted?



Le strade che Sony può seguire a questo punto sono tante: da un quinto capitolo vero e proprio ad uno spin-off, senza escludere anche l'ipotesi Remake. Partendo da quest'ultimo punto, un rifacimento moderno di Uncharted Drake's Fortune potrebbe non essere impossibile, sebbene comunque molto improbabile: già in passato si erano susseguite voci secondo le quali Uncharted Drake's Fortune Remake sarebbe stato scartato in quanto considerato troppo costoso ed impegnativo da realizzare. Si trattava di voci non confermate, ma in ogni caso è difficile che la serie possa ritornare attraverso il remake del capostipite o di un altro dei primi episodi.

Molto più probabile e fattibili la strada del progetto inedito. Sebbene il personaggio di Nathan Drake sembra stato ormai messo da parte, un Uncharted 5 potrebbe diventare realtà ripartendo dai molti spunti lasciati dalle ultime iterazioni: che sia incentrato su Sam Drake, Chloe Frazer e Nadine Ross, oppure che venga ambientato nel futuro mettendoci nei panni di una Cassie Drake adulta, la serie avrebbe le basi per proseguire anche senza il suo iconico protagonista. Meno fattibile, ma comunque non del tutto da scartare, uno spin-off o prequel: si era ipotizzato in passato un possibile Uncharted con protagonista un giovane Sully, anch'esso comunque mai divenuto realtà. E se Sony volesse riprendere il concept?



Una cosa comunque appare sicura:il ritorno di Uncharted non sembra dietro l'angolo e, al contrario, potrebbero essere necessari ancora alcuni anni prima di rivedere la serie in azione. E voi cosa ne pensate? In quale forma vi piacerebbe vedere ritornare l'iconico brand di Naughty Dog?