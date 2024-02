Il futuro dei videogiochi generati dall'IA è qui: Sora ha già ricreato Minecraft!

Nei giorni scorsi hanno destato scalpore gli impressionati video generati da Sora: l'avanzatissima tecnologia di OpenAI non è in grado di creare 'solo' filmati incredibilmente realistici, ma anche interi videogiochi!

Nell'ultimo documento tecnico pubblicato da OpenAI, i programmatori dell'ormai celebre laboratorio di ricerca sull Intelligenze Artificiali hanno illustrato le potenzialità creative della nuova tecnologia di Sora, un modello di IA generativa talmente avanzato da essere in grado di rivoluzionare il mondo dei videogiochi (e non solo).

Contrariamente a quanto ipotizzato dalla community osservando i primissimi video realizzati da Sora, la nuova tecnologia di OpenAI non si limita a 'creare sul momento' delle animazioni partendo da stringhe di comando e prompt ma è in grado, stando ai suoi ideatori, di "simulare processi artificiali e mondi digitali complessi come quelli dei videogiochi moderni. Sora può plasmare il mondo di un'esperienza interattiva come Minecraft e, contemporaneamente, controllare il giocatore, riproducendo il tutto con dinamiche ingame altamente fedeli".

Come spiegato dal dr. Jim Fan di NVIDIA, Sora di OpenAI è diverso dagli altri modelli basati su IA generativa poiché si tratta di un "vero e proprio motore fisico basato sui dati, piuttosto che un mero generatore di immagini. Sora esegue migliaia di calcoli per prevedere come un oggetto interagisce col suo ambiente e si serve di quei dati per creare un modello virtuale tridimensionale di un mondo interattivo".

Già dai primi test condotti da OpenAI e dai creatori di contenuti che hanno potuto accedere in anteprima a questa avanzata Intelligenza Artificiale generativa è possibile intuirne le enormi potenzialità in ambito videoludico: il filmato che possiamo ammirare nel tweet in calce alla notizia non proviene da una build 'reale' di Minecraft (con tanto di illuminazione Ray Tracing), ma è stato creato 'sul momento' dalla versione preliminare di Sora attingendo all'enorme mole di dati utilizzati per 'addestrare' questo modello IA.

In attesa di conoscere i futuri sviluppi di Sora, vi lasciamo in compagnia del nostro approfondimento sull'Intelligenza Artificiale e il futuro dei videogiochi.