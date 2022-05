Quale futuro per i videogiochi LEGO? Ci sono problemi in Traveller's Tales

Secondo un report di FanByte, vari dipendenti di Traveller's Tales sarebbero preoccupati di perdere il posto di lavoro nel prossimo futuro dal momento che il rinnovo della partnership con LEGO potrebbe non essere così scontato, stando alle dichiarazioni di alcuni dipendenti anonimi.

Il progetto LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker sembra essere stato gestito in modo confusionario dalla dirigenza e solo lo scorso anno oltre 40 persone avrebbero abbandonato la compagnia a causa di vari problemi con il cruch e contrasti con il management.

Lo studio ha un contratto almeno per un altro gioco LEGO probabilmente basato su Unreal Engine 5 anziché sul motore proprietario di Traveller's Tales, tuttavia non è chiaro come si evolveranno le cose in futuro. Al momento il team ha difficoltà a rimpiazzare i dipendenti che hanno lasciato l'azienda e lo studio starebbe dando il proprio supporto anche ad altri progetti di WB Games come Gotham Knights, oltre a lavorare su prototipi e nuove idee.

Una fonte di FanByte sottolinea come il prossimo potrebbe effettivamente essere l'ultimo gioco LEGO sviluppato da Traveller's Tales con la compagnia danese che starebbe già guardando oltre, come testimonia l'accordo tra 2K Games e LEGO per produrre videogiochi sportivi, mai annunciato ufficialmente ma confermato da più personalità dell'industria.

Quale sarà il futuro di Traveller's Tales? Se LEGO non avrà difficoltà a trovare altri partner (ad esempio Bandai Namco distribuirà LEGO Brawls da questa estate), TT potrebbe invece avere problemi nel rinnovarsi, lo studio sta provando a cambiare direzione sin dal 2016 ma tutti i progetti interni non legati a LEGO presentati ai dirigenti sono stati bocciati e si parla anche di una potenziale collaborazione con Funko definitivamente saltata.