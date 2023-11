Il futuro dei videogiochi Xbox passa per Inworld: Microsoft punta sulle IA generative

A poche settimane dalle dichiarazioni di Sarah Bond sulle IA che faciliteranno la creazione dei videogiochi, la casa di Redmond stringe una partnership con Inworld per integrare nell'ecosistema di sviluppo Xbox dei tool che sfruttano l'IA generativa per dare vita a personaggi, trame ed esperienze iperrealistiche.

La collaborazione con Inworld darà quindi modo agli Xbox Game Studios e all'enorme famiglia di sussidiarie di Microsoft Gaming (che comprende Bethesda e il gruppo Activision Blizzard King) l'opportunità di realizzare personaggi, storie e missioni basate sull'Intelligenza Artificiale.

La partnership pluriennale appena siglata da Microsoft permetterà ai propri sviluppatori di attingere agli avanzati modelli e linguaggi di programmazione su IA generativa di Inworld, un'azienda che collabora con numerose altre realtà dell'industria dell'intrattenimento videoludico (ma non solo).

I nuovi tool di sviluppo realizzati da Inworld consentono ai creatori di contenuti di realizzare script dettagliati, alberi di dialogo, testi per missioni e altro ancora utilizzando, appunto, dei modelli di IA Generativa studiati per esprimersi al meglio in contesti videoludici come quelli rappresentati, ad esempio, dai GDR fantasy, dai free roaming ad ambientazione moderna, dalle avventure grafiche o dagli strategici.

Già da parecchi mesi, d'altronde, l'IA è già diventata la nuova frontiera del modding di Skyirm e di tantissimi altri videogiochi, a riprova delle potenzialità di una tecnologia che, se utilizzata in congiunzione con le abilità e la libertà creativa di sviluppatori e artisti, promette (o minaccia?) di stravolgere l'industria dell'intrattenimento digitale da qui ai prossimi anni.