Il futuro di Xbox: Microsoft raccoglie feedback dai suoi team per una nuova console

Xbox Series X e S sono il presente del marchio Xbox, ma Microsoft guarda anche verso il futuro e sta già pensando come potrebbe rivelarsi la sua nuova console. A parlarne è Phil Spencer nel corso di un'intervista con il canale Youtube Same Brain, rivelandosi alcuni piccoli dettagli.

Il numero uno di Xbox spiega infatti che il colosso di Redmond sta già interpellando i vari team degli Xbox Game Studios chiedendo loro che cosa effettivamente vorrebbero dal prossimo hardware di nuova generazione: nello specifico "stiamo spingendo i creativi a dirci cosa vorrebbero fare oggi con i loro giochi, ma che non sono in grado di compiere attualmente. Per noi è molto importante saperlo per capire come muoverci con la futura piattaforma", rivela Spencer.

Il dirigente aggiunge inoltre che, una volta raccolti i feedback dei vari studi, uno dei passaggi successivi sarà capire come adattare tali idee sia al nuovo hardware che ai servizi a disposizione, il tutto tenendo sempre in considerazione il parere dei vari team non solo interni ma anche esterni, così da capire meglio come muoversi: "Sono stato di recente in Giappone - prosegue Spencer - ed ho passato un po' di tempo con Hideo Kojima per parlare del gioco che sta realizzando assieme a noi. E' stato molto bello sentirgli dire le cose che vorrebbe realizzare, con i nostri ingegneri che hanno preso nota per assicurarsi che le nostre piattaforme possano rendere possibili tali idee".

Oltre alla futura console, negli scorsi giorni Phil Spencer ha confermato di avere un prototipo di Xbox Keystone, dispositivo pensato per il Cloud ma ancora molto lontano dalla sua uscita. Ci vorrà ancora molto tempo per scoprire quale sarà il futuro hardware di Xbox, nel frattempo Phil Spencer ha ribadito ancora che Call of Duty continuerà ad uscire su PlayStation anche una volta completata l'acquisizione di Activision.