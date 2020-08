G.I. Joe Operation Blackout: la serie torna agli anni '80 con uno sparatutto

I ragazzi di GreenMill Entertainment sorprendono tutti i nostalgici degli anni '80 annunciando G.I. Joe Operation Blackout, uno sparatutto in terza persona che si rifà alla prima, storica linea di giocattoli Hasbro.

Il nuovo titolo di GreenMill ci permetterà di ingaggiare battaglia assumendo il controllo di 12 personaggi provenienti sia dal Team Joe che dal Team Cobra. L'avventura principale si dipanerà in 18 missioni ambientate in altrettanti scenari, con attività da svolgere sia da soli che in cooperativa locale tramite schermo condiviso. Non mancherà nemmeno una modalità multiplayer con sfide da completare all'interno di arene PvP.

Lo stile artistico scelto dagli sviluppatori indipendenti si rifarà ai fumetti e ai cartoni animati degli anni '80. La rosa di attività da completare nel multiplayer competitivo comprenderà le modalità Re della Collina, Assalto e Cattura la Bandiera. Nella rosa di personaggi, troveremo Duke, Snake Eyes, Cobra Commander, Destro, Roadblock e Storm Shadow, ciascuno con un proprio ventaglio di abilità e un arsenale unico.

G.I. Joe Operation Blackout sarà disponibile dal 13 ottobre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Date un'occhiata al video d'annuncio e alle immagini che trovate in calce alla notizia e fateci sapere che cosa ne pensate di questo progetto.