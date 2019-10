G-Shock festeggia il venticinquesimo anniversario dei Pokemon!

Casio, Game Freak e Nintendo hanno annunciato una collaborazione per festeggiare il venticinquesimo anniversario dei Pokemon con un modello speciale di Baby-G, linea di orologi G-Shock dalle dimensioni più compatte e maggiormente adatto ad un pubblico di giovanissimi.

Il nuovo Baby-G x Pokemon presenta un cinturino in silicone decorato con i fulmini di Pikachu, la mascotte è inoltre incisa anche sul retro della cassa insieme ad un messaggio speciale per il 25esimo anniversario dall'uscita di Pokemon Verde e Rosso in Giappone.

L'orologio viene venduto in una confezione a forma di PokeBall, il lancio è previsto in Giappone per il mese di novembre con preordini aperti sul sito giapponese di G-Shock, il prezzo è fissato a 13.000 yen, circa 115 euro al cambio attuale.

Al momento Casio non ha annunciato l'arrivo del Baby-G x Pokemon in Europa e Nord America ma considerando l'enorme popolarità del franchise e degli orologi G-Shock è molto probabile che questo prodotto possa fare la sua comparsa anche nel nostro continente, magari giusto in tempo per gli acquisti di Natale.