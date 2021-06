G-Shock presenta il torneo di eSport The Ultimate Battle su FIFA e Fortnite

G-SHOCK, il brand di orologi shock resistant di Casio, conferma la sua strategia di comunicazione rivolta ad un pubblico di giovanissimi organizzando un vero e proprio torneo di eSport per videogiocatori: ‘G-SHOCK League - The ultimate Battle’.

G-SHOCK League - The Ultimate Battle è un torneo gratuito aperto al pubblico che si svolgerà online a luglio 2021. Sarà documentato sui social media e trasmesso, nelle sue fasi finali, sulla celebre piattaforma di gaming e live event Twitch, oltre che su Youtube. Il torneo si giocherà su due titoli: Fortnite, con una serie di sfide tutti contro tutti, e FIFA, che vedrà una moltitudine di scontri all’ultimo dribbling. Per ognuno dei due tornei saranno decretati dei vincitori che riceveranno, in base alla classifica finale, numerosi premi tra cui gli orologi G-SHOCK Skeleton e buoni da utilizzare su Amazon dai 200€ ai 1.000€.

Oltre ai premi dei due tornei, G-SHOCK assegnerà un premio speciale al giocatore più "unbreakable" di Fortnite, ovvero al giocatore che avrà sconfitto in assoluto più nemici, il quale si aggiudicherà una ambitissima Xbox Series X. Il tempo delle gare verrà scandito, naturalmente, da G-SHOCK, official timekeeper di tutte le competizioni. In questa occasione, il brand continuerà a promuovere le sue collezioni SKELETON WHITE & BLACK con cassa e cinturino trasparenti: un look minimal e futuristico che ben si sposa con il mondo all’avanguardia dei videogiochi e del suo giovanissimo pubblico. Il concept e l’organizzazione dell’operazione sono realizzati da Videogames Party S.r.l. per conto di Casio Italia S.r.l., le pubbliche relazioni sono affidate a Probeat Agency e le attività social sono gestite da Pil Communication. Potete iscrivervi a questo indirizzo.