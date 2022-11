G-Shock x Super Mario Bros: il nuovo orologio sta arrivando!

Non potete permettervi il nuovo orologio di lusso Tag Heuer x Super Mario? Vi capiamo benissimo, ma fortunatamente possiamo consolarci con il G-Shock x Super Mario Bros, in arrivo nei negozi ad un prezzo molto più contenuto e accessibile a tutto.

Due icone culturali direttamente dal Giappone si incontrano in questo G-Shock a tema Super Mario Brothers. Il gioco d'azione che continua ancora oggi ad affascinare i fan di tutto il mondo prende vita con familiari colori e un design stravagante.

Si tratta di un G-Shock Serie 5600 rivisitato e decorato con loghi e colori del primo Super Mario Bros, un orologio digital al quarzo con cassa in acciaio rivestita in gomma, cinturino in silicone e funzionalità come promemoria sonoro, segnale orario, display retroilluminato, formato data 12/24 ore e visualizzazione ora, minuto, secondo, pm, mese, data, giorno del mese.

Il prezzo? G-Shock x Super Mario Bros costa 149 euro, la data di uscita non è stata resa nota ma sul sito ufficiale Casio è presente la dicitura "in arrivo" e lo stesso viene ribadito sui profili social della casa giapponese, con ogni probabilità l'orologio uscirà in tempo per Natale, in attesa di saperne di più vi lasciamo alla galleria fotografica che trovate qui sotto in calce alla notizia.