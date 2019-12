I GaaS stile Fortnite e Apex potrebbero abbondare al lancio di PS5 e Xbox Scarlett

Quello dei GaaS (Games As A Service, ovvero giochi con supporto continuo come Fortnite, Destiny 2 o Apex Legends) è uno dei segmenti di mercato più interessanti per i publisher e non è escluso che le lineup di lancio di PlayStation 5 e Xbox Scarlett possano contare su molti giochi di questo tipo, almeno secondo una ipotesi di VentureBeat.

La testata parla di una lineup di lancio probabilmente dominata da Games As A Service, anche se si tratta al momento di una semplice idea: "giochi come Apex Legends, Fortnite, Rocket League, Final Fantasy XIV o Rainbow Six Siege potrebbero uscire al lancio di PS5 e Xbox Scarlett, o comunque nel periodo immediatamente successivo."

Molti titoli di questo genere potrebbero ricevere importanti update al momento di debuttare su console Next-Gen, tra cui migliorie grafiche, eventi e nuovi contenuti. Una strategia legata al fatto che "per i GaaS multipiattaforma, nuove console con pochi milioni di utenti non sono un problema, come dimostrato da Warframe, uscito al lancio di PS4".

Le grandi esclusive single player al contrario hanno bisogno di una grande base installata per generare profitti, i Games As A Service non hanno bisogno di puntare sui preorder e il lancio al day one permetterebbe alla fanbase di "crescere" seguendo un prodotto sin dal debutto e permettendo ai giocatori di affezionarsi a questo, continuando probabilmente a seguirlo per un lungo periodo di tempo.

Come detto, si tratta solamente di supposizioni che non è detto siano destinate a trovare riscontri nella realtà. E voi, cosa ne pensate?