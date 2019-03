Gabe Newell: Halo The Master Chief Collection su Steam grazie a Microsoft

Come ormai saprete, Microsoft ha confermato che Halo: The Master Chief Collection farà il suo debutto ufficiale su PC, evento che ha scatenato la gioia degli utenti che per anni hanno atteso di poter vestire i panni di John-117 e vivere le sue coinvolgenti avventure.

A suscitare una discreta sorpresa è stata anche la conferma che - pur trattandosi di prodotto realizzato interamente in casa Microsoft - Halo: The Master Chief Collection sarà pubblicato su PC tramite Steam, oltre che su Windows Store, come è ovvio che sia.

Un utente si è quindi domandato quanto faticosa sia stata la contrattazione di Valve per riuscire a portare sul suo marketplace la raccolta enciclopedica di Halo, ed ha ben pensato di interrogare al riguardo nientemeno che Gabe Newell (o, almeno, questo è quanto afferma l'utente su reddit: non abbiamo attualmente conferme riguardo la fondatezza di quanto riportato).

Rispondendo al giocatore via mail, il leader della casa di Half-Life avrebbe in realtà svelato come l'operazione sia stata condotta e voluta dalla stessa Microsoft, la cui filosofia aziendale si basa sempre più sulla massima diffusione dei suoi software e servizi, non necessariamente veicolata dalle piattaforme di sua proprietà.

"Il merito va a Phil Spencer e al suo team di Microsoft. Sono stati loro a renderlo possibile, quindi sì, è stato un compito semplice", è quello che leggiamo dallo scambio di mail che trovate in calce.

Halo: The Master Chief Collection, già disponibile su Xbox One, sarà pubblicato su PC Windows 10 ad una data di lancio ancora ignota. La raccolta non supporterà su PC Xbox Play Anywhere né il cross-play con l'utenza console.