Gabe Newell sta giocando ad alcuni titoli Valve ancora non annunciati

Durante l'ultima puntata di VNN, Valve News Network, la serie di video che riporta le news che ruotano intorno al mondo di Valve, Gabe Newell ha risposto personalmente a diverse email di alcuni utenti, rivelando alcune informazioni interessanti sul futuro della software house.

Le domande variavano da veri e propri scherzi, a questioni più serie sul gioco in sé, su Valve, Steam e le tecnologie future. Attraverso il video dunque veniamo a scoprire che il videogame preferito di Gabe e quello su cui passa più tempo è DOTA 2, e che il boss di Valve e Steam sta giocando molto anche a Resident Evil 2, Cultist Simulator e, ciò che è più interessante, a diversi "giochi Valve ancora non annunciati".

Prima di far partire i meme pro Half-Life però, è bene specificare che con tutta probabilità si tratta di acuni titoli per la realtà virtuale. Come vi abbiamo raccontato infatti, Valve è al lavoro su un visore VR, e dunque gli sforzi dell'azienda dovrebbero essere concentrati in questa direzione.

Come spiegato dallo stesso Newell nel video, Valve sta sviluppando nuovi giochi, ma si sta concentrando anche sul lato hardware, in quanto "Progettando hardware nello stesso momento in cui siamo al lavoro su un gioco, possiamo costruire videogame migliori. Probabilmente questo concetto sarà più chiaro quando arriverà Knuckles". Gabe si riferisce al sistema di controllo per VR su cui è al lavoro.

Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Newell? Siete interessati alla VR secondo Valve?