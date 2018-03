Gabe Newell di Valve ha solo parole di lode per il lavoro svolto da Nintendo con i Pokémon

diquando parla deiusa solo belle parole e loda il franchise e la sua gestione. E chi avrebbe mai il coraggio di dire altrimenti? Gotta catch 'em all!

Per chi è vissuto a cavallo degli anni '90 non è assolutamente necessario spiegare quanto siano stati importanti i Pokémon a quell'epoca: il loro fascino, espresso sotto forma di figurine, videogiochi, pupazzi e cartoni animati lo abbiamo sperimentata tutti prima o poi e ci siamo fatti ammaliare come da poche altre cose. Anche Gabe Newell, l'iconico boss di Valve, adora i Pokémon, ed in una recente intervista rilasciata ai microfoni di Game Informer esprime tutta la sua gratitudine su come Nintendo ha gestito il marchio.

"Quando si guarda al dopo Magic The Gathering, per noi ci sono un paio di punti interessanti su come i designer pensano ai consumatori. Credo che The Pokémon Company in questo senso abbia fatto un lavoro magistrale, probabilmente un vero e proprio benchmark per l'espressione 'se stai cercando di fare un gioco, legato ad un gioco di carte, insomma un linear medium': nessuno lo ha fatto meglio di loro. Pokémon è ancora il franchise più di valore di tutti i tempi, più del Super Bowl, più di ogni prodotto mai realizzato da Valve, più di Harry Potter. Ecco, Pokémon è tutto questo"

E voi cosa ne pensate delle parole di Newell? Credete che il recente Pokémon Go faccia anch'esso parte di questo immenso successo?