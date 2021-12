Gadget di Natale con il 20% di sconto da GameStop: PlayStation, Super Mario, Marvel

Se non avete ancora deciso cosa regalare a Natale ai vostri amici e parenti, allora dovete assolutamente dare un'occhiata alla nuova promozione di GameStop.

GameStop ha applicato uno sconto del 20% su un'ampia varietà di tazze, lampade, borracce e bicchieri ispirati ai franchise più famosi dei giorni nostri. Non dovete far altro che scoprire cosa piace al vostro caro, et voilà... il Natale è salvo!

Potete scegliere tra un mucchio di idee regalo molto originali. La lampata Tri-Force di Zelda, ad esempio, è offerta a 15,98 euro invece di 19,98 euro, esattamente come la lampada di Super Mario a forma di Fungo. Ci sono poi la tazza di Pokémon Spada e Scudo a 8,78 euro, la borraccia di Star Wars The Mandalorian a 9,58 euro, la lampada a forma di Sfera del Drago di Dragon Ball a 11,98 euro, la lampada di Deadpool a 11,98 euro, la lampada di Aku Aku di Crash Bandicoot a 11,98 euro, la borraccia di PS5 a 15,98 euro, il bicchiere con i tasti PlayStation a 7,98 euro, la tazza di PS1 a 11,98 euro e molto altro.

Riassumere tutto in una sola notizia è impossibile, dunque vi suggeriamo di scoprire tutti e 64 gli oggetti scontati del 20% recandovi sul sito ufficiale di GameStop.