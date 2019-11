Gadget a tema PS1: arrivano i cuscini e gli orologi da parete

A distanza di anni dal suo debutto, sono in tantissimi i videogiocatori ancora affezionati alla primissima PlayStation. Dopo aver proposto ai nostalgici la PlayStation Classic, Sony fa nuovamente leva su questa particolare fetta di giocatori immettendo sul mercato una nuova serie di gadget a tema.

Previste attualmente per il solo mercato giapponese, a breve saranno disponibili un cuscino e un orologio da parete che riprendono esattamente la forma della vecchia console grigia. A differenza di quanto si potrebbe pensare, questi oggetti non arriveranno direttamente nei negozi e l'unico modo per entrarne in possesso sarà quello di tentare la fortuna in una Claw Crane, ovvero il classico gioco della Gru con l'Artiglio. Nel caso in cui doveste trovarvi in zona in concomitanza con l'uscita di questi gadget, vi suggeriamo di dare un'occhiata nei negozi di oggetti usati situati ad Akihabara o a Nakano Broadway, dove potreste trovare qualcuno che li vende.

Se invece siete fan dei Gunpla, gli intramontabili modellini di Gundam targati Bandai Spirits, sappiate che l'azienda ha creato dei veri e propri model kit dedicati alla prima PlayStation, il cui costo dovrebbe aggirarsi sui 20 dollari.

Prima di lasciarvi alle immagini dei gadget in questione, vi ricordiamo che in molti hanno ricordato i titoli PS1 guardando le linee squadrate del nuovo Cybertruck di Tesla.