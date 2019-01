Gal Gadot e The Rock nei panni dei lottatori di Mortal Kombat? Ecco come sarebbero!

Qualche giorno fa, l'artista BossLogic ha provato ad immaginare come sarebbe Terry Crews (Brooklyn Nine-Nine, I Mercenari, Crackdown 3) nei panni di Jax, uno dei lottatori della celebre saga di Mortal Kombat. La creazione ha fatto rapidamente il giro del web, ottenendo l'approvazione dello stesso attore, oltre che di Ed Boon in persona.

Ebbene, pare che BossLogic ci abbia preso gusto, poiché ha riservato il medesimo trattamento ad altre grandi star di Hollywood. La bellissima Gal Gadot è così diventata Kitana, mentre il possente The Rock ha indossato la maschera di Shao Khan. Chris Pratt sembra invece perfetto come Johnny Cage, esattamente come Keanu Reeves nei panni di Kenshi. Trovate tutti gli artwork allegati in calce alla notizia, fateci sapere qual è il vostro preferito. Un film di Mortal Kombat con la partecipazione di questi attori non sarebbe affatto male!

Dei lottatori sopramenzionati, l'unico ad essere già stato confermato per Mortal Kombat 11 è Shao Khan, che potrà essere ottenuto da tutti i giocatori che preordineranno un'edizione a scelta tra Standard, Premium e Kollector's. Il titolo verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch il prossimo 23 aprile.