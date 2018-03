Galaxy S9 vs iPhone X, il nuovo Huawei P20 e Windows 10. Le top news tech di ieri

E' stata la giornata in cui si è ufficialmente certificata la sfida che ci accompagnerà per tutto l'anno nel mercato degli smartphone, traed, ma le notizie di contorno non sono mancate, e riguardano temi molto popolari come il, duramente attaccato da Bill Gates.

E' iPhone X vs Samsung Galaxy S9

Lo sapevamo, ed era anche abbastanza prevedibile. Nonostante gli altri marchi (ed inattesa dei nuovi), sono iPhone X e Samsung Galaxy S9 gli smartphone top di gamma protagonisti assoluti dell'anno.

Nella giornata di ieri tale "sfida" è stata certificata dai numerosi benchmark e rapporti emersi in rete, che hanno dato ragione ad entrambe le parti.

Consumer Reports, ad esempio, si dice certo di una cosa: iPhone X, attualmente, ha la migliore fotocamera per smartphone presente sul mercato, con il secondo e terzo posto occupato da iPhone 8 ed iPhone 8 Plus.

Ha risposto sulle righe DXOMARK, altro sito web specializzato in benchmarking fotografico. Secondo i ricercatori, quella montata sul Galaxy S9 Plus si può a tutti gli effetti considerare la migliore fotocamera per smartphone al mondo, nonostante alcuni limiti. Il punteggio registrato è impressionante: 104 nei test fotografici e 91 per la registrazione video, con un totale di 99.

Un altro attestato di stima per il Galaxy S9 è arrivato da DisplayMate che, come suggerisce il nome, ha analizzato le prestazioni dello schermo da 5,8 pollici del Galaxy S9. Display che viene definito il migliore del mercato in termini di accuratezza dei colori, picchi di luminosità, gamma cromatica, rapporto di contrasto e riflessione dello schermo.

I top di gamma del domani

Giornata convulsa anche dal punto di vista dei top di gamma del domani, perchè al Mobile World Congress di Barcellona sono mancati all'appello due produttori importanti: LG ed Huawei.

LG, però, secondo quanto affermato da alcuni giornalisti avrebbe mostrato internamente alla fiera di Barcellona un prototipo del G7, non sappiamo se quello cancellato o meno. Sul web è anche apparso un video che lo mostra all'opera, con tanto di notch.

Notch che evidentemente troveremo in tutta la lineup P20 di Huawei, che il gigante giapponese mostrerà il prossimo 27 Marzo a Parigi. Nella giornata di ieri è apparsa sul web una fotografia della versione Lite del cellulare, che mostra proprio il notch in stile iPhone X.

Windows 10 perde quote

NetMarkeShare ha pubblicato un rapporto riguardante la diffusione di Windows 10 a livello mondiale e, in netto contrasto con quanto successo lo scorso mese, l'ultima versione del sistema operativo del gigante di Redmond sembra aver diminuito la propria quota di mercato.

E seppur non riguardo Windows direttamente, sono arrivate anche le dichiarazioni dell'ex amministratore delegato di Microsoft, Bill Gates, il quale si è duramente scagliato contro il Bitcoin e le monete virtuali, definendole letali per gli utilizzi illegali che se ne possono fare a causa dell'alone di anonimato che c'è intorno.

Le news di contorno più interessanti sono quelle che riguardano Motorola, che sembra essere pronta a cavalcare la nostalgia con una nuova versione del Razr, e la società israeliana Cellbrite che sostiene di essere in grado di sbloccare qualsiasi iPhone.