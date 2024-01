GAME abbandona il business dei giochi usati, niente più permute da febbraio?

Alcuni dipendenti della catena GAME hanno rivelato a Eurogamer.net che la catena interromperà il ritiro di giochi usati a partire dal mese di febbraio 2024. GAME esce così apparentemente dal business dei giochi di seconda mano per concentrarsi sulla vendita di titoli nuovi, accessori, console, gadget e merchandising.

La notizia non è ancora stata confermata dai manager della catena tuttavia Eurogamer.net ha avuto modo di confrontarsi con altri fonti ricevendo una sostanziale conferma alla volontà di GAME di abbandonare questo segmento di business. Dal 16 febbraio, i negozi del gruppo non accetteranno più giochi usati in permuta mentre lo stock attuale di giochi second hand verrà venduto fino ad esaurimento scorte.

Questo tipo di attività non sembra essere più redditizio come un tempo, almeno in Gran Bretagna, dove GAME sembra soffrire la concorrenza di altre catene come CeX, che a loro volta ritirano l'usato pagando anche in denaro contante, a differenza di GAME che per ogni permuta offre credito da spendere in-store o gift card.

In generale, anche la sempre più massiccia virata del mercato verso i contenuti digitali non aiuta questo tipo di business e con le continue offerte dei grandi colossi dell'eCommerce, comprare giochi usati sembra essere oggi meno conveniente rispetto a qualche anno fa.