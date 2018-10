Game Awards 2018: Hideo Kojima giudice per l'assegnazione dello Student Game Award

Come vi avevamo annunciato ormai qualche mese fa, l'edizione di quest'anno dei The Game Awards si terrà il prossimo 6 dicembre. Dal sito ufficiale della manifestazione apprendiamo ora alcuni dettagli interessanti in merito alla partecipazione di Hideo Kojima.

Il celebre autore sarà infatti tra i membri della giuria che assegnerà lo Student Game Award, un riconoscimento volto a supportare nuovi giovani sviluppatori emergenti.

In questa categoria, la candidatura è aperta a studenti provenienti da scuole superiori od università di tutto il mondo. I fortunati selezionati saranno resi pubblici il 13 novembre, mentre il vincitore sarà annunciato in diretta in occasione dei The Game Awards 2018.

Ad effettuare la selezione, una giuria di eccezione:

Hideo Kojima (Director, Kojima Productions)

(Director, Kojima Productions) Todd Howard (Executive Producer & Director, Bethesda Game Studios)

(Executive Producer & Director, Bethesda Game Studios) Jenova Chen (Co-Founder/Creative Director, thatgamecompany)

(Co-Founder/Creative Director, thatgamecompany) Megan Ellison (Founder, Annapurna Pictures)

(Founder, Annapurna Pictures) Maja Moldenhouer (Artist & Producer, StudioMDHR)

(Artist & Producer, StudioMDHR) Vince Zampella (CEO, Respawn Entertainment)

Un ruolo dunque di importante rilievo per Kojima, ma...possiamo aspettarci anche la rivelazione di qualche dettaglio in più su Death Stranding? Alcuni tweet sembrano voler suggerire qualcosa.



Già in Agosto, Geoff Keighley aveva pubblicato un interessante tweet, in cui, in compagnia di un sorridente Kojima intento ad indicare il logo dei The Game Awards, affermava di star "presentando dei piani all'amico".



Di recente, lo stesso canale Twitter dei The Game Awards 2018 ha rilanciato un'immagine piuttosto peculiare di Kojima e Keighley.



In calce vi lasciamo entrambi i tweet. Quanto siete speranzosi di poter vedere nuovi dettagli su Death Stranding?