Game Awards 2019 in diretta su Twitch: data, orario, rumor e annunci

Ci siamo! Si avvicinano i The Game Awards 2019, l'evento che chiude questa annata videoludica particolarmente intensa, ultimo grande appuntamento prima del Natale. Lo seguiremo in diretta su Twitch, ecco tutte le informazioni utili!

The Game Awards 2019: data e orario

I The Game Awards si terranno nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 dicembre, a partire dalle 02:30 del mattino ora italiana. Come detto, li seguiremo in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it a partire dalle 01:30 con il Pre Show e vi terremo compagnia fino alle prime luci dell'alba. L'evento durerà poco più di due ore, preparatevi una scorta di caffè e venite a trovarci su Twitch, ci divertimento assistendo ai nuovi annunci ed alle premiazioni per i migliori videogiochi dell'anno.

Rumor e annunci The Game Awards 2019

Cosa vedremo durante lo show di Geoff Keighley? Ovviamente ai già citati riconoscimenti (tra cui l'attesissimo premio di miglior gioco dell'anno) ai Game Awards vedremo anche nuovi giochi, ad oggi sono state promesse 15 World Premiere... niente male!

Sicuramente ne sapremo di più su Ghost of Tsushima, il gioco di Sucker Punch si mostrerà con un trailer esteso e magari un video gameplay. Probabili anche gli annunci del nuovo Saints Row, Naraka Bladepoint, Batman Arkham Legacy e di Crash Bandicoot Worlds, più volte rumoreggiati e apparentemente tutti e tre in dirittura di arrivo nel 2020. Atteso anche un grosso annuncio su Fortnite, oltre a produzioni indipendenti, espansioni e DLC, questi ultimi sempre presenti allo show.

Appuntamento dunque alle 01:30 del mattino del 13 novembre, nella notte tra giovedì e venerdì, per seguire i The Game Awards 2019 in diretta con Everyeye.it!