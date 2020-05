I Game Awards 2020 si svolgeranno, anche se forse saranno in digitale

A causa dell'emergenza Coronavirus sono state annullate tutte le fiere di settore, come l'attesissimo E3 2020. Allo stesso tempo, è stata messa in dubbio l'organizzazione di tutti gli eventi dei prossimi mesi, vista l'incertezza della situazione.

Per fortuna, le potenzialità di internet e del digitale hanno concesso alle principali realtà del mondo videoludico di riorganizzarsi in fretta in modo da offrire i propri contenuti attraverso la rete. Mentre prosegue con l'organizzazione del Summer Game Fest, ambizioso festival virtuale che promette di tenerci compagnia fino ad agosto con conferenze e annunci, il buon Geoff Keighley ha anche avuto modo di parlare del futuro, menzionando l'altro grande format di sua ideazione, The Game Awards, che ogni anno premia i migliori videogiochi tra una world premiere e l'altra.

Il presentatore ha assicurato che l'edizione 2020 si farà, come sempre a dicembre. In che forma? Non è ancora chiaro, ma Keighley ha affermato che sta lavorando a ben cinque differenti piani in modo da essere pronto a qualsiasi evenienza. Nella peggiore delle ipotesi, si svolgeranno in formato digitale, senza la cerimonia che solitamente raduna fino a 5.000 persone in un solo posto. In fondo non dovrebbe essere un grande problema, visto che, come lo stesso Keighley ha affermato, "il 99% degli spettatori lo ha sempre seguito in digitale da tutto il mondo".

Ne approfittiamo per ricordarvi che sono stati pianificati altri due eventi per il Summer Game Fest: si svolgeranno il 22 giugno e il 20 luglio, e saranno dedicati alla scena indipendente.