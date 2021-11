Game Awards 2021: Keighley sogna le World Premiere di BioShock 4, Crash 5 e Valve

Mancano ormai pochi giorni alla cerimonia dei The Game Awards 2021 e Geoff Keighley, giornalista e presentatore dello show, si racconta ai microfoni di Game Informer per svelare le sue "World Premiere dei sogni" con le serie videoludiche e i progetti a lui più cari.

Nel corso dell'intervista, Keighley ha ammesso che "mi piacerebbe veder tornare la serie di BioShock. Mi manca davvero molto quel franchise, spesso penso a BioShock Infinite e sarebbe bello assistere al suo ritorno. L'annuncio di un nuovo BioShock sarebbe eccezionale, un colpo dal clamore assoluto. E poi sono un fan di Valve, quindi sarebbe proprio divertente assistere a qualsiasi annuncio che riguardi Valve".

L'organizzatore dei TGA 2021 prosegue nel suo discorso per spiegare che "uno dei migliori videogiochi con cui mi sono divertito maggiormente nel corso dell'ultimo anno è stato Crash Bandicoot 4. Quello sì che è un gioco fantastico. Non mi dispiacerebbe vedere alcuni di quei grandi franchise classici tornare in auge, penso ad esempio a Jak & Daxter".

Nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 dicembre scopriremo se tra le 40 World Premiere dei Game Awards 2021 ci sarà o meno spazio per BioShock 4, Crash Bandicoot 5, Jak & Daxter nextgen e sorprese da parte di Valve, come "sognato" da Keighley.