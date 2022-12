Game Awards 2022, confermato il pre-show: data e ora con 12 World Premiere

Con la pubblicazione ufficiale del trailer dei The Game Awards 2022, arriva anche la conferma della trasmissione di un Pre-Show volto ad introdurre l'appuntamento videoludico.

A confermarlo è Geoff Keighley, tramite il Tweet che trovate in calce a questa news. Con il cinguettio, il conduttore rende noto che il Pre-Show dei The Game Awards 2022 prenderà il via alle ore 1:30 del fuso orario italiano, nella nottata tra giovedì 8 e venerdì 9 dicembre 2022. La trasmissione introduttiva avrà una durata di circa 30 minuti e ospiterà l'annuncio dei vincitori in alcune delle categorie in gara. Immancabili inoltre gli annunci, con Keighley che promette la presentazione di circa una dozzina di World Premiere. Tra queste ultime, troveranno spazio anche reveal di nuovi giochi.



Il Pre-Show dei The Game Awards 2022 sarà condotto da Sydnee Goodman, free lancer e producer che ha già avuto modo di collaborare con IGN e Redbull. Denominata The Game Awards: Opening Act, la trasmissione lascerà poi il palco a Geoff Keighley in persona, che animerà il resto della serata, tra reveal, assegnazioni di premi, spettacoli musicali e le immancabili World Premiere. In totale, sono attesi oltre trenta annunci ai The Game Awards 2022, per un'edizione dello show che dovrebbe includere la presentazione di numerose sequenze di gameplay dei prossimi giochi in arrivo sul mercato videoludico.