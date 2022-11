The Game Awards 2022, oggi l'annuncio delle nomination: seguitelo in diretta con Everyeye!

Con la giornata di oggi, lunedì 14 novembre, si apre ufficialmente il percorso di avvicinamento alla cerimonia dei The Game Awards 2022, in programma per il prossimo giovedì 8 dicembre.

Questo pomeriggio andrà infatti in onda una speciale diretta dedicata all'annuncio dell'elenco completo dei giochi candidati nelle diverse categorie in gara. Anche quest'anno, lo show assegnerà a software house, publisher e singoli autori la bellezza di oltre trenta Game Awards, in una cerimonia che alternerà celebrazione dei titoli dell'ultimo anno e nuovi annunci, con tante World Premiere in cantiere.

Oltre all'ambito premio di Game of the Year, la manifestazione assegnerà riconoscimenti dedicati ai singoli generi videoludici e alle migliori art direction, sceneggiatura e colonna sonora, senza dimenticare i migliori esordi o i comparti tecnici e artistici di maggior rilievo. Per scoprire quali videogiochi del 2022 competeranno ai The Game Awards 2022, vi invitiamo a sintonizzarvi questo pomeriggio sul Canale Twitch di Everyeye!



A partire dalle ore 17:30 in punto, la redazione sarà infatti a vostra disposizione per commentare insieme ogni annuncio di Geoff Keighley. Come detto, l'appuntamento è sul canale Twitch di Everyeye: vi ricordiamo che per poter interagire in diretta con la redazione è sufficiente iscriversi al canale, cliccando sull'apposita icona viola a forma di cuore. Vi aspettiamo! Quali sono i vostri pronostici?