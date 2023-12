Game Awards 2023 e i grandi assenti dello show: 5 giochi che avremmo voluto vedere

Lo spettacolo dei Game Awards 2023 che ha visto trionfare Baldur's Gate 3 è stato foriero di annunci e sorprese per tutti coloro che, in Europa, hanno fatto le ore piccole pur di non perdersi lo show losangelino: all'emozione per le World Premiere fa però da contraltare la delusione per i grandi assenti dello show.

Il caleidoscopico multiverso interattivo messo in mostra dai numerosi studi che hanno presenziato ai TGA 2023 traccia una rotta che ci condurrà, da qui ai prossimi mesi, a visitare dimensioni videoludiche estremamente diversificate. Eppure, in rete serpeggia un certo dispiacere per l'assenza di grandi produzioni già annunciate e le mancate informazioni su IP e progetti altrettanto attesi ma non ancora ufficializzati.

Death Stranding 2

Il secondo atto della saga post-apocalittica di Hideo Kojima è di certo uno dei 'grandi assenti' più citati da chi ha assistito ai Game Awards 2023. La partecipazione allo show dello stesso boss di Kojima Productions, con il terrorizzante video reveal di OD, ha spinto in molti ad aspettarsi delle novità legate a DS2.

Solo con il tempo, e con i futuri eventi che ci attendono nella prima metà del 2024, capiremo a che punto si trova il lungo percorso di sviluppo intrapreso dal papà di Metal Gear per dare forma alla sua nuova esperienza a tinte survival.

Elden Ring Shadow of the Erdtree

E che dire allora dell'hype che accompagna tutti i fan di FromSoftware sin dall'annuncio di Elden Ring Shadow of the Erdtree? La prima, attesissima espansione del capolavoro action ruolistico a mondo aperto di Hidetaka Miyazaki promette di estenderne ulteriormente il perimetro ludico, narrativo e squisitamente grafico e artistico, da qui la delusione degli appassionati per la finestra comunicativa sul futuro dell'Interregno che Geoff Keighley e FromSoftware hanno scelto di non aprire ai TGA 2023.

Silent Hill 2 Remake

Presentato ufficialmente nell'ormai lontano ottobre del 2022, il Remake di Silent Hill 2 firmato da Konami e Bloober Team ha tutte le carte in regola per trasformarsi in una vera e propria 'killer app' per PlayStation 5, complice l'oceanica platea di appassionati e la promessa di un'esperienza a tinte oscure davvero nextgen, con una grafica fotorealistica e una storia maggiormente strutturata.

Naughty Dog: The Last of Us e nuova IP

Nei mesi scorsi Neil Druckmann promise di condividere maggiori informazioni su The Last of Us Multiplayer entro fine 2023: quale occasione migliore dei Game Awards 2023 per mantenere la promessa e coronare il sogno della community PlayStation 5?

Lo show losangelino, d'altronde, sarebbe stata la perfetta vetrina mediatica per la più volte rumoreggiata nuova IP di Naughty Dog, un progetto che dovrebbe sganciarsi dagli stilemi ludici e narrativi di TLOU e Uncharted per abbracciare nuove idee e soluzioni di gameplay.

Gears 6 e le esclusive Xbox del 2024

The Coalition si aggiunge di diritto all'elenco dei 'grandi assenti' dei TGA 2023: sono ormai trascorsi diversi anni dal lancio di Gears 5 e la pazienza degli appassionati della serie conosciuta originariamente come Gears of War sta per finire.

D'accordo, è probabile che Microsoft abbia preferito 'sparare questa cartuccia' nel corso di un più che probabile Direct Xbox da tenersi a inizio 2024, ma un semplice accenno a Gears 6 e un piccolo approfondimento sulle esclusive Xbox in arrivo nel 2024 (a eccezione di Hellblade 2) nel corso dei Game Awards 2023 non avrebbe di certo guastato i piani comunicativi a breve-medio termine del team verdecrociato.