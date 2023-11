The Game Awards 2023: 5 giochi che vorremmo vedere assolutamente

Sì, belli i premi, ma sappiamo bene che non sono l'unica attrattiva dei Game Awards, che in questi anni ci hanno abituati anche ad annunci altisonanti e ritorni sulle scene inaspettati. A pochi giorni dalla messa in onda della nuova edizione, fissata per il 7 dicembre, ecco cinque giochi che vorremmo assolutamente vedere.

Grand Theft Auto 6

Rockstar Games ha letteralmente spaccato internet anticipando la pubblicazione del primo trailer di GTA 6 nel mese di dicembre. I numeri poderosi registrati sui social non ci hanno sorpreso affatto, trattandosi del gioco più atteso della generazione (o forse di sempre). La compagnia di sviluppo non ha tuttavia fornito una data, lasciandoci liberi di speculare. È opinione comune che la miglior occasione per trasmettere il primo trailer di Grand Theft Auto 6 sia proprio lo show dei Game Awards 2023: un altro motivo per attendere con ansia il 7 dicembre!

Senua's Saga Hellblade II

Microsoft e Ninja Theory non hanno più scuse, devono mostrare Senua's Saga: Hellblade II e magari darci anche una data. Dopo anni trascorsi a sbandierare i più fini progressi in ambito grafico (iconico, in tal senso, il guano iperrealistico degli uccelli in Unreal Engine 5), la casa di Redmond lo ha ripresentato all'Xbox Showcase dello scorso giugno fissando ad un generico 2024 la sua uscita. Ora però è giunto il momento di mostrarlo in azione in un vero e proprio video di gameplay, e non riusciamo ad immaginare un palcoscenico migliore di quello dei Game Awards, che i ragazzi di Ninja Theory hanno già dimostrato di apprezzare in passato.

Elden Ring Shadow of the Erdtree

Sappiamo tutti che tra FromSoftware e Geoff Keighley vige un bel rapporto d'amicizia, dunque speriamo con tutto il cuore di vedere finalmente un gameplay di Shadow of the Endtree, la grande espansione di Elden Ring annunciata lo scorso mese di febbraio. Il DLC è completamente avvolto nel mistero, essendosi mostrato esclusivamente in un artwork, ma all'inizio di questo mese il publisher ha assicurato che il suo sviluppo sta procedendo bene. Delle voci riguardo alla sua presenza ai Game Awards 2023 circolano già da diverso tempo, ma non servono certamente degli insider per farci notare che una comparsata allo show di quest'anno sarebbe un bel modo di omaggiare il GOTY ricevuto da Elden Ring ai Game Awards 2022.

Death Stranding 2

Non c'è bromance più bella di quella tra Geoff Keighley e Hideo Kojima, i quali si sono spesso fatti vedere assieme dimostrando di essere particolarmente in sintonia. Il game designer giapponese si è presentato sul palco dei Game Awards più di una volta, anche l'anno scorso per annunciare Death Stranding 2, quindi avete già capito dove vogliamo andare a parare... I Game Awards 2023 ci sembrano l'occasione perfetta per una nuova comparsata di Death Stranding 2, che da quando si è presentato al mondo l'anno scorso non si è fatto più vedere. I vari tweet che in queste settimane si sono scambiati Kojima e l'account dei The Game Awards non fanno altro che aumentare il nostro ottimismo in tal senso.

Silent Hill 2 Remake

Un altro gioco che attendiamo al varco da tanto (troppo!) tempo è sicuramente il remake di Silent Hill 2, che ad oltre un anno dall'annuncio è ancora privo di una data di lancio. Cara Konami, è ora di darci in pasto qualcosa! Annunciato durante la Silent Hill Trasmission di ottobre 2022, il remake del secondo capitolo è letteralmente sparito dalle scene senza ricevere una data di lancio. Un piccolo sussulto ci è stato offerto dall'apertura dei preordini negli USA: che qualcosa si stia finalmente cominciando a muovere dietro le quinte? Al momento non ci sono rumor convincenti al riguardo, inoltre non c'è una grande storia di amicizia tra Konami e Geoff Keighley su cui basarsi, ma speriamo vivamente di vedere Silent Hill 2 Remake ai Game Awards 2023.

Chiediamo troppo? Adesso tocca a voi, fiondatevi nei commenti e fateci sapere quali sono i giochi che sperate di vedere ai Game Awards 2023.