I Game Awards compiono 10 anni: Keighley annuncia lo show estivo

Nonostante il tradizionale appuntamento videoludico invernale sia ancora lontano, Geoff Keighley è già in pieno fermento, pronto a celebrare con il pubblico il decimo anniversario dei The Game Awards.

La speciale ricorrenza è stata ricordata dal creatore del format tramite il proprio account Twitter. Con il cinguettio che trovate in calce, Geoff Keighley conferma che - in via eccezionale - i The Game Awards 2023 saranno preceduti da uno speciale evento estivo. Il prossimo 25 giugno 2023, l'orchestra sinfonica losangelina LA Phil sarà infatti la protagonista di un concerto dedicato proprio ai dieci anni dei The Game Awards. A guidare i musicisti sarà per l'occasione il talentuoso violinista e direttore d'orchestra Gustavo Dudamel.

L'evento avrà luogo presso l'Hollywood Bowl, anfiteatro di Los Angeles con una capienza di oltre 15.000 persone. Lo show live sarà accessibile al grande pubblico, con l'apertura della prevendita dei biglietti prevista per la giornata di domani, venerdì 21 aprile. Nella medesima data, il team capitanato da Geoff Keighley offrirà maggiori dettagli sulle caratteristiche dell'evento. Per il momento, non è chiaro se il concerto ospiterà anche software house e publisher, con la possibilità di assistere alla presentazione di trailer o annunci videoludici.



In attesa di nuove informazioni, ricordiamo che Geoff Keighley è pronto a condurre l'edizione 2023 della Summer Game Fest, che si svolgerà agli inizi di giugno.