Game Awards Leak: Crash Bandicoot and the Eternal Mask, South Park... e GTA 6?

Da Reddit e 4Chan emerge quella che sembra essere una scaletta con i possibili degli annunci che verranno fatti questa notte ai The Game Awards 2019, in programma dalle 02:30 del 13 dicembre, nella notte tra giovedì e venerdì. Ma quanto c'è di vero in questi leak?

Molto poco probabilmente, considerando anche le fonti di riferimento, tuttavia li pubblichiamo per dovere di cronaca, tra qualche ora sapremo se effettivamente gli insider hanno previsto correttamente i vari reveal oppure no.

Tra i vari annunci potrebbero arrivare Banjo Redooie, nome scelto per la collection con i remake di Banjo-Kazooie e Banjo-Tooie, nuovi dettagli su Resident Evil 3 Remake, il quinto personaggio extra di Super Smash Bros Ultimate e Crash Bandicoot and the Eternal Mask, probabile titolo definito del tanto rumoreggiato Crash Bandicoot Worlds.

Le novità però non finiscono qui, si parla anche di un nuovo gioco di South Park, di un trailer di Bayonetta 3 con reveal della finestra di lancio (autunno 2020), due remake nella forma di Rayman 2 Revolution e Tony Hawk's Pro Skater e infine la bomba finale... il reveal di GTA 6!

Speculazioni apparentemente poco credibili considerando che mancherebbe all'appello anche Batman Arkham Legacy, la cui presentazione ai Game Awards 2019 viene data per certa da più fonti. Difficile pensare che Rockstar possa svelare Grand Theft Auto 6 in questa occasione, non trovate?

In ogni caso, seguiremo i Game Awards in diretta su Twitch dalle 01:30 e andremo avanti fino alle prime luci dell'alba, non mancate!