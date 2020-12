Game Awards, saldi Steam per i candidati presenti e passati: da Hades a Jedi Fallen Order

La piattaforma di casa Valve ha deciso di celebrare in grande stile l'imminente show videoludico, proponendo diverse iniziative. Dopo aver lanciato il nuovo Fetival delle Demo su Steam, lo store digitale lancia anche i saldi a tema The Game Awards!

Il listino di Steam accoglie infatti una serie di saldi interamente dedicati ai giochi PC candidati nelle diverse categorie dell'evento. Dettaglio più che interessante, la promozione non coinvolge soltanto le candidature del 2020, ma anche quelle degli scorsi anni, con una selezione di produzioni di qualità disponibili a un prezzo conveniente. L'iniziativa sarà attiva solamente per un periodo di tempo limitato: già disponibile, si protrarrà sino al 14 dicembre. Di seguito, alcune delle promozioni incluse:

Hades: scontato del 20%, è proposto a 16,79 euro;

DOOM Eternal: scontato del 67%, è proposto a 19,79 euro;

Fall Guys Ultimate Knockout: scontato del 20%, è proposto a 15,99 euro;

Carrion: scontato del 25%, è proposto a 14,99 euro;

Destiny 2 Oltre la Luce: scontato del 25%, è proposto a 29,99 euro;

No Man's Sky: scontato del 50%, è proposto a 27,49 euro;

Star Wars Squadrons: scontato del 40%, è proposto a 23,99 euro;

Star Wars Jedi Fallen Order: scontato del 60%, è proposto a 23,99 euro;

Yakuza Like a Dragon: scontato del 20%, è proposto a 47,99 euro;

Ricordiamo che Everyeye è in diretta su Twitch con una ricca maratona che si protrarrà sino all'inizio e per l'interna durata dei The Game Awards 2020: vi aspettiamo!