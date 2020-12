I Game Awards sposano l'accessibilità: per la prima volta con modalità audio descrittiva

Si avvicina il momento di radunarsi virtualmente per assistere in compagnia alla cerimonia dei The Game Awards 2020, ultimo grande evento videoludico dell'anno.

Organizzato e condotto, come da tradizione, dal giornalista canadese Geoff Keighley, l'appuntamento si dipanerà nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 dicembre, a partire dalle ore 01:00 del fuso orario italiano. Serata che si pone l'obiettivo di celebrare l'industria videoludica nel suo insieme, l'evento vedrà ovviamente l'assegnazione dei Game Awards e l'elezione - tra gli altri del nuovo Gioco dell'Anno. Le premiazioni saranno tuttavia soltanto un aspetto dello show, che vedrà alternarsi ospiti speciali e nuovi annunci dal palco dei The Game Awards 2020.

Una serata che si preannuncia dunque estremamente ricca e in grado di attirare ogni anno un pubblico sempre più vasto. È dunque con piacere che si accoglie l'annuncio da parte di Geoff Keighley di offrire una speciale modalità audio descrittiva per la diretta dei The Game Awards 2020, che compiono così un passo importante in direzione dell'accessibilità. La funzione sarà disponibile esclusivamente per la diretta dello show trasmessa tramite YouTube Gaming. Si tratta della prima volta in cui lo show di Keighley accoglierà tale funzionalità.



In attesa di scoprire quali saranno gli annunci presentati durante la serata, ricordiamo che la Redazione di Everyeye seguirà i The Game Awards in diretta con una ricca maratona sul Canale Twitch di Everyeye.